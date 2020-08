Godia: al via l’edizione 2020 della Sagra delle Patate (Di sabato 22 agosto 2020) Dal 28 al 30 agosto e dal 3 al 6 settembre ritornano i celebri gnocchi , frico e altre specialità. E le misure imposte dal Covid sono l’occasione per lanciare lo “Gnocchi Drive” con prenotazione online C’è voluto tanto lavoro organizzativo, ma i volontari ci hanno creduto e ora siamo ai nastri di partenza: si terrà infatti anche quest’anno la Sagra delle Patate di Godia, dal 28 al 30 agosto e dal 3 al 6 settembre. “Non è stato un percorso facile – spiega Luca Tonutti, presidente del Comitato festeggiamenti –: anzi, ci siamo trovati a chiederci se, in un momento così delicato, fosse davvero opportuno fare una Sagra. E la risposta che ci siamo dati è stata sì, perché è ... Leggi su udine20

