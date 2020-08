Giappone, turisti in calo del 99,9% in luglio (Di sabato 22 agosto 2020) TOKYO, 22 AGO - Il Giappone ha accolto appena 3.800 turisti stranieri nel mese di luglio registrando un calo del 99,9% per il quarto mese consecutivo, a causa della espansione della pandemia del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

TOKYO, 22 AGO - Il Giappone ha accolto appena 3.800 turisti stranieri nel mese di luglio registrando un calo del 99,9% per il quarto mese consecutivo, a causa della espansione della pandemia del coron ...

