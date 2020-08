Chiazza scura nel mare di Baia Domizia: forse è mucillagine (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAllarme a Baia Domizia, località balneare del Casertano per alcune chiazze di colore marrone che hanno invaso il tratto di mare nella zona sud, rendendolo di fatto non balneabile. Sul posto è intervenuta l’Arpac e la Capitaneria di Porto; all’esito dei primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di mucillagine, ovvero di alghe. Gli esiti dei prelievi effettuati dall’Arpac saranno resi noti lunedì 24 agosto. Nella zona non c’è alcun divieto di balneazione. L'articolo Chiazza scura nel mare di Baia Domizia: forse è mucillagine proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Le Macchie scure sul viso e corpo, dette anche photoaging, sono alterazioni della pelle causate da un'eccessiva esposizione solare senza le dovute protezioni che si sovrappone al normale processo di i ...

L'European Space Agency, dalle pagine del proprio sito, ha diffuso le immagini satellitari del luogo dell'incidente, in cui si vede la chiazza di petrolio scura che si diffonde nelle acque limitrofe e ...

