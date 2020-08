Castelpoto, Vito Fusco in corsa per il bis: ecco la sua lista (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPresentate questa mattina la ricandidatura a sindaco di Vito Fusco e la lista Avanti Castelpoto 2025. Questi i nomi a sostegno della candidatura del sindaco uscente: Cosimina Caruso, Luigina Di Gioia, Fernando Amaranto, Giuseppe Barbato, Leonardo Ciarmoli, Angelo Luisi, Antonio Muccio, Flaminio Muccio e Giuseppe Tedino. “Ci ripresentiamo ai cittadini – le parole di Vito Fusco a margine della presentazione della lista – convinti che i prossimi 5 anni saranno fondamentali per dare continuità alle progettualità messe in campo e completare così il processo di cambiamento avviato nel 2015. Voglio ringraziare i presentatori della lista Mario Landi e Costanzo Maio, quanti hanno lavorato al ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Castelpoto Vito Elezioni a Castelpoto, Vito Fusco ufficializza la sua ricandidatura NTR24 Antonio Muccio: “Le mie idee ed il mio impegno al servizio di Castelpoto con Vito Fusco sindaco”

“Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedetevi cosa potete fare voi per il vostro paese. Io ho fatto mia questa massima kennediana decidendo di investire e costruire qui a Castelpoto ...

“Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedetevi cosa potete fare voi per il vostro paese. Io ho fatto mia questa massima kennediana decidendo di investire e costruire qui a Castelpoto ...