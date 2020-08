Trump dimezza alcuni dazi Usa sull’Europa: intatte le tariffs sull’agroalimentare (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli Usa ridurranno del 50% i dazi su alcuni prodotti esportati dall’Ue, tra cui non figura l’agroalimentare italiano, per un valore commerciale medio annuo di 160 milioni di dollari. Il provvedimento riguarda alcuni alimenti pronti confezionati (prepared meals) oggettistica di vetro e cristallo, vernici e prodotti del ramo dell’edilizia e delle costruzioni, polveri propellenti e accendini. Le riduzioni tariffarie statunitensi saranno effettuate su base Npf (Most Favored Nation) e retroattive a partire dal 1° agosto 2020. Si tratta delle prime riduzioni dei dazi negoziate tra Stati Uniti e UE in più di due decenni. Merito dell’accordo annunciato oggi dal rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (Ustr) Robert Lighthizer con il commissario per il commercio dell’Unione ... Leggi su winemag

info_zampa : @bzzlr @NicolaMelloni @VisonaNicola “Ammesso che la Nato sposti confini a est (mentre Trump dimezza il contingente… - bzzlr : @info_zampa @NicolaMelloni @VisonaNicola La cosa che non mi è chiara è se tu pensi che Cina e Russia non facciano a… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump dimezza Trump dimezza alcuni dazi Usa sull'Europa: intatte le tariffs sull'agroalimentare WineMag.it Steve Bannon arrestato per frode sul muro con il Messico. Trump: «Non so nulla»

Steve Bannon, «ideologo» della destra americana sovranista ed ex stratega della campagna elettorale di Donald Trump, è stato fermato con l'accusa di frode. Bannon è accusato dalla procura federale di ...

Covid19 Sicilia, focolaio in casa riposo a Modica, 9 i contagi e due strutture chiuse

10:59Riprende sgombero accampamenti in spiaggia, giornalista aggredita: “Colpita con calci e pugni” 10:42È morto Robert Trump, il fratello più piccolo del presidente Donald 10:37Il bollettino. In Sici ...

Steve Bannon, «ideologo» della destra americana sovranista ed ex stratega della campagna elettorale di Donald Trump, è stato fermato con l'accusa di frode. Bannon è accusato dalla procura federale di ...10:59Riprende sgombero accampamenti in spiaggia, giornalista aggredita: “Colpita con calci e pugni” 10:42È morto Robert Trump, il fratello più piccolo del presidente Donald 10:37Il bollettino. In Sici ...