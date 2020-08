Temporali nel fine settimana a nord, da lunedì temperature in discesa su tutta Penisola (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma - Dopo la sfuriata temporalesca attesa sul nord Italia nel corso del weekend, soprattutto nella giornata di domenica, correnti più fresche settentrionali continueranno ad affluire sull'Italia portando un calo termico anche al Centro e poi al Sud. In particolare nella giornata di lunedì ci aspettiamo ancora dei contrasti termici piuttosto accesi tra la massa d'aria calda africana in allontanamento e le correnti più fresche, nel contempo la pressione sarà in ulteriore calo e quindi avremo ancora dei Temporali. Temporali che localmente potranno essere anche forti inquadrabili tra il nordest, l'Emilia Romagna, l'Appennino centrale e il medio basso versante Adriatico. Sui settori più occidentali della Penisola dovrebbero prevalere condizioni migliori anche se non ... Leggi su abruzzo24ore.tv

