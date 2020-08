Taylor Swift sostiene una fan col sogno di diventare una scienziata (Di venerdì 21 agosto 2020) Taylor Swift sostiene una fan col sogno di diventare una matematica. L'artista di Folklore ha deciso di donare 30000 dollari a una studentessa di Londra, iscritta all'Università di Warwick. Vitoria Mario aveva già avviato una raccolta fondi per mantenersi agli studi, dal momento che non ha avuto il diritto ad agevolazioni o prestiti da parte dello Stato. La raccolta di crowdfundig era stata avviata con una dichiarazione della studentessa, il cui sogno è quello di diventare una matematica: "Sebbene la mia storia non sia unica, il mio sogno di diventare una matematica non è solo un'opportunità di per me e la mia famiglia, ma può ispirare persone che si trovano nella mia stessa ... Leggi su optimagazine

