Siviglia-Inter, Lopetegui nel post partita: “Dimostrata la nostra forza. Vittoria meritata” (Di venerdì 21 agosto 2020) Julen Lopetegui nel post partita di Siviglia-Inter, finale dell’Europa League 2019/2020 L’allenatore del Siviglia Julen Lopetegui al termine del match vinto contro l’Inter per 3 a 2 e valevole per la finale di Europa League, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Köln Stadion’ di Colonia ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo parlato di resistenza e di crederci, siamo andati nelle difficoltà e superate. Non ci si riesce sempre ma ci siamo riusciti, così si diventa campioni. Abbiamo meritato di vincere la partita. Per me è una gioia immensa per i tifosi del Siviglia e per chi lavora in un club magnifico, ci danno affetto anche durante questo ... Leggi su intermagazine

