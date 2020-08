Siviglia Inter, lite Conte Banega e sfottò sul parrucchino: «Ti aspetto fuori» (Di venerdì 21 agosto 2020) Durante la finale di Europa League è scoppiato un diverbio tra Antonio Conte ed Ever Banega Diverbio acceso tra Antonio Conte ed Ever Banega durante la finale di Europa League tra Inter e Siviglia. Al 16′ i nerazzurri hanno protestato per un fallo di mano in area di rigore, la panchina Interista si è agitata ed ecco scoppiare la lite tra l’allenatore e l’argentino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Banega si sarebbe portato una mano tra i capelli prendendo in giro per Conte mimando il parrucchino. Immediata la risposta dell’allenatore nerazzurro: «Ti aspetto dopo, ... Leggi su calcionews24

