Romina Power in lacrime a Cellino San Marco, c’entra il suo ex marito Al Bano Carrisi (Di venerdì 21 agosto 2020) Romina Power torna a Cellino San Marco: il motivo Quella tra Al Bano e Romina Power sembra una storia infinita. Nonostante i due non sono marito e moglie da oltre vent’anni si continua a parlare di loro non solo dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale. I fan della storica coppia vorrebbero che i loro beniamini tornassero di nuovo insieme, desiderio che purtroppo non si potrà mai avverare. Infatti, da qualche tempo il Maestro Carrisi è tornato di nuovo con la compagna Loredana Lecciso e i due addirittura pensano di convolare a nozze. Per tale ragione il suo secondogenito Yari avrebbe perso le staffe e raggiunto la madre in Croazia dove era in vacanza da qualche settimana. E a proposito di questo, di ... Leggi su kontrokultura

