Rischia di annegare in piscina, grave bambino di 3 anni (Di venerdì 21 agosto 2020) Ancora una terribile notizia di un bambini che Rischia di annegare in piscina . Questa volta è successo in una villa in corte Marchetti, località Piano, nei pressi di Ponte alla Ciliegia e di ... Leggi su lanazione

Lucca, 21 agosto 2020 - Ancora una terribile notizia di un bambini che rischia di annegare in piscina. Questa volta è successo in una villa in corte Marchetti, località Piano, nei pressi di Ponte alla ...

Calambrone: quindicenne rischia di annegare per salvare un bambino, il bagnino li porta in salvo entrambi

L'episodio al bagno dei vigili del fuoco di Livorno, fondamentale l'intervento tempestivo del dipendente dello stabilimento, Francesco Ferroni, nel giorno del suo compleanno CALAMBRONE. Ha visto i due ...

