Richard Gere | Il Covid mi ha portato via due persone care Per favore | state attenti | è una cosa seria

"Mi fa piacere che voi stiate indossando la mascherina. Il Covid ha portato via due persone molto vicine a me. La mia maestra di recitazione e un mio amico produttore musicale. Per favore state attenti, è una cosa molto seria". Così Richard Gere aprendo l'incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival. "Giffoni ha un posto importante nel mio cuore. Ero con mio figlio che aveva 14 anni e avevo divorziato da poco e lì ho incontrato la mia attuale moglie e quindi ringrazierò sempre il festival per questo".Da sempre impegnato in attività benefiche a favore dei più deboli e dell'ambiente, l'attore ha ...

