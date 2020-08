Ricetta frico: ingredienti, preparazione e consigli (Di venerdì 21 agosto 2020) Il frico è una Ricetta tipica friulana che si serve sia come secondo piatto che come piatto unico. Si tratta di una piatto a base di patate, cipolle e formaggio Montasio, fatti cuocere insieme in padella. Ottimo piatto da preparare anche se avete degli ospiti, dato che non richiede molto tempo per la preparazione e nemmeno molti ingredienti. frico – ingredienti Pepe nero q.b. Montasio stagionato o semi stagionato 500 g Patate 500 g Cipolle 200 g Sale fino q.b. Olio extravergine d’oliva 50 g frico – preparazione Per preparare il frico, sbucciate le cipolle e affettatele finemente a rondelle; poi sbucciate anche le patate con un pelapatate o un coltello e grattugiatele con una grattugia a fori grossi. Eliminate la ... Leggi su giornal

