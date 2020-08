Prolungamento Naspi Decreto Agosto: a chi spetta e a chi no? (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Decreto Agosto ha previsto un’ulteriore proroga della Naspi, Dis Coll e disoccupazione agricola per un Prolungamento di 2 mesi. Questo Prolungamento ulteriore, in ogni caso riguarderà soltanto chi ha già fruito della proroga prevista dal Decreto Rilancio e le indennità di disoccupazione in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno. Prolungamento Naspi, Dis Coll e disoccupazione agricola Rispondo ad una serie di domande poste dai lettori: Buongiorno. sono di Livorno e ho un figlio che ha terminato la Naspi nei tempi previsti dal Decreto rilancio, ma che ad oggi non ha ancora ricevuto la proroga della Naspi. Il Decreto è di Maggio, la Circolare INPS ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Prolungamento #NASPI Decreto Agosto: a chi spetta e a chi no? - AlexMericano : @INPS_it Ma è confermato il prolungamento del Naspi per altri due mesi ancora? - INPS_it : @langdale90 Non si faceva domanda per la proroga della naspi? Intende forse l’ulteriore prolungamento del decreto agosto? #InpsInAscolto -