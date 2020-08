Napoli, via ai tamponi a Capodichino per chi rientra dall’estero (Di venerdì 21 agosto 2020) Via ai tamponi all’aeroporto Capodichino di Napoli. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca aveva annunciato l’esecuzione di tamponi molecolari ai passeggeri provenienti dall’estero che da oggi hanno preso il via. Particolare attenzione agli arrivi da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Impegnati nell’attività il personale medico dell’Usmaf, quello sanitario di tutte le Asl della Campania con il supporto dei … L'articolo Napoli, via ai tamponi a Capodichino per chi rientra dall’estero Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

AlfredoPedulla : L’#Arsenal ha chiesto al #Napoli il via libera per #Gabriel del #Lille e ha offerto #Papastathopoulos. il #Napoli h… - gipored : De Laurentis: Cambiamo il colore della scritta Lete sulla maglia della SSC Napoli - Firma la petizione!… - legenrehumain : RT @JNightafter: To! Che combinazione.?? Pomigliano, Italia Viva si smarca e appoggia il candidato di Forza Italia - Wow0045478415 : De Laurentis: Cambiamo il colore della scritta Lete sulla maglia della SSC Napoli - Firma la petizione!… - 007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: Paolo Sorrentino riapre il set Napoli: primo ciak a via Caracciolo -