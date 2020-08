Luigi Di Maio: “Stop ai migranti irregolari” (Di venerdì 21 agosto 2020) A dirlo è stato Luigi Di Maio, Ministro degli affari esteri “In Italia non ci sarà più spazio per i migranti irregolari“. Il capo della Diplomazia è stato a Tunisi insieme al Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, il commissario Europeo per l’allargamento Oliver Varhelyi e Ylva Johansson, commissario Europeo per gli affari interni. A seguito di un incontro con il Presidente tunisino, Kais Saied, Luigi Di Maio ha manifestato l’intenzione di non essere più disposto ad accogliere in Italia migranti irregolari e di essere a disposizione per prestare alla Tunisia tutti gli aiuti necessari per lottare contro il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Continueranno i negoziati tra Italia e Tunisia per trovare formule di ... Leggi su sbircialanotizia

