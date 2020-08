Liverani-Parma, Corini-Lecce. Ora manca il Genoa per chiudere il cerchio (Di sabato 22 agosto 2020) Adesso è l’ora di chiudere il cerchio per quanto riguarda il giro delle panchine. Vi abbiamo dato tutto nel dettaglio e in chiaro anticipo: Liverani per il Parma, dopo i contatti che risalgono già al 3 agosto quando sembrava impossibile. Corini a Lecce, una soluzione chiarissima già subito dopo l’esonero di Liverani. Ora aspettiamo il Genoa dopo quanto vi abbiamo raccontato ieri e nelle ultime 36 ore, a maggior ragione dopo la volontà dello Spezia di non liberare Italiano dopo la promozione, il patron Volpi ha perlato chiarissimo. Dunque, aspettiamo il Genoa: D’Aversa resta un candidato importante dopo la fine del rapporto con il Parma. In serata sondato Maran, un nome ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Calciomercato | #Parma, ore decisive per la panchina ?? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Parma: possibile separazione con D'Aversa Per la sua sostituzione pronto Liverani #SkySport… - DiMarzio : #Parma, D'Aversa non sarà più l'allenatore. Al suo posto, in arrivo Liverani - RealHumanBeing8 : Pirlo esonerato a novembre, Conte alla Juve. Inter: Pochettino o Cambiasso Roma: Fonseca Parma: Liverani. Lo sc… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Liverani-Parma, Corini-Lecce, ora manca il Genoa per chiudere il cerchio -