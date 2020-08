Galaxy Note20 e Note20 Ultra a rate con WindTre (Di venerdì 21 agosto 2020) prevede il pagamento di 36 rate e l’abbinamento della tariffa Unlimited Easy Pay.L’operatore arancione prevede anche il pagamento in unica soluzione nei negozi oltre ad una tariffa e il pagamento rateale per i professionisti con partita IVA.Ricordiamo che ci sono tre varianti tra cui scegliere: Galaxy Note20 4G, Note 20 5G e Note 20 Ultra che è disponibile sono in 5G.Dove comprare Galaxy Note20 e Note20 Ultra al prezzo miglioreWindTre propone in abbinamento ai nuovi top Samsung Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G con anticipo zero ... Leggi su pantareinews

giannifioreGF : #Galaxy #Note20 e #Note20Ultra a rate con #WindTre: - paolopicone70 : RT @ITALICOM1: Samsung Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G: le offerte di WINDTRE - ITALICOM1 : Samsung Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G: le offerte di WINDTRE - CellulareMag : La nuova interfaccia One UI 2.5 di Samsung, che ha esordito sui modelli Galaxy Note20, arriva anche sui Galaxy S20.… - infoitscienza : Galaxy Note20 e Note20 Ultra: 5 feature esclusive -