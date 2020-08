Crisanti e le elezioni: 'Cabine? Troppo strette, rischio contagi. Tampone a tutti gli scrutatori' (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli italiani, tra un mese, entreranno in un'urna elettorale per esprimere il loro voto, e referendum, si vota 20 e 21 settembre,. Lo faranno tutti insieme, nelle stesse ore, entreranno in centinaia ... Leggi su leggo

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, Crisanti e le elezioni: «Cabine troppo strette, rischio contagi. Tampone a tutti gli scrutatori» - mirko60036887 : RT @ilmessaggeroit: Covid, Crisanti e le elezioni: «Cabine troppo strette, rischio contagi. Tampone a tutti gli scrutatori» - ilmessaggeroit : Covid, Crisanti e le elezioni: «Cabine troppo strette, rischio contagi. Tampone a tutti gli scrutatori» - greatdeclined : @fattoquotidiano Sì Zaia le elezioni si avvicinano e bisogna nascondere l'inefficienza e l'insipienza dopo che hai mandato affan. Crisanti - ProGunAndre : #Crisanti: 'a PD abbiamo decine e decine di malati in terapia intensiva'. I dati del Ministero dicono 6 in tutto il… -