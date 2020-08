Chiellini Juventus, il preparatore: “Parametri da cavallo da corsa” (Di venerdì 21 agosto 2020) Chiellini Juventus – Il difensore centrale è stato oggetto di discussione del preparatore Roberto de Bellis che, tramite Tuttosport, ha analizzato i parametri che vengono considerati durante la preparazione. Inoltre, si è parlato del periodo di inattività causato dall’emergenza epidemiologica dei mesi scorsi. In particolar modo, sono stati considerati i due centrali della squadra di Agnelli quali Bonucci e Chiellini. Juventus: il preparatore parla di Chiellini “Il periodo di inattività può essere paragonato a quello di un semplice infortunio, una lesione di primo grado: e dopo un infortunio di quel tipo un giocatore non rifà certo la preparazione. L’obiettivo non è innalzare i parametri come nella ... Leggi su juvedipendenza

