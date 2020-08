Cara Rai a quando un programma per Loretta Goggi ? (Di venerdì 21 agosto 2020) Esiste nel panorama televisione italiano un volto che ha un curriculum davvero unico e straordinario. Il riferimento è a Loretta Goggi. La vediamo negli ultimi anni seduta dietro il bancone della giuria dello spettacolo musicale Tale e quale e show e questa opportunità è arrivata grazie a Carlo Conti, di certo uno dei fans più accaniti della grande showgirl italiana.Showgirl, termine certamente abusato ai nostri tempi. Ecco, se esiste nel panorama televisivo nazionale un'artista che può essere definita con questo termine, certamente quell'artista risponde al nome di Loretta Goggi. Nata come attrice di sceneggiati televisivi, fra i primi e quello forse che gli ha dato maggiore notorietà c'è sicuramente "La freccia nera" di Anton Giulio Majano, in cui ha recitato con il ... Leggi su blogo

toysblogit : Cara Rai a quando un programma per Loretta Goggi ? - swopaulino : @fagundestey @matias_rai @fellucena O cara acredita em Fernando Diniz aksjaksjaksjajsjwjsj eh mole - prof_giuseppe : Cara Santina, la nostra è ormai, una #rv di merda. Quella pubblica della Rai e quella privata. Fatta da finte Madon… - Spina3Spina : @Sofiajeanne cara SV,non ignorata ma negata. ricordo un giornalista dell'Unità che in una trasmissione televisiva… - Scacciavillani : @Nena_Nina_Schi Cara Nina le reti di Berlusconi sono persino peggio della Rai. Comunque no esistono “giornali giust… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Rai Europa League: Conte, venderemo cara pelle per finale Rai Sport Europa League: Conte, venderemo cara pelle per finale

"Affrontiamo una squadra forte, venderemo cara la pelle per arrivare arrivare in finale". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della semifinale di Europa League contro lo Shak ...

Papa: appello al dialogo in Bielorussia

12.40 Papa: appello al dialogo in Bielorussia Papa Francesco all'Angelus ha rivolto un pensiero al Libano e alla Bielorus- sia."Il mio pensiero va alla cara Bie- lorussia. Seguo con attenzione la si- ...

"Affrontiamo una squadra forte, venderemo cara la pelle per arrivare arrivare in finale". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della semifinale di Europa League contro lo Shak ...12.40 Papa: appello al dialogo in Bielorussia Papa Francesco all'Angelus ha rivolto un pensiero al Libano e alla Bielorus- sia."Il mio pensiero va alla cara Bie- lorussia. Seguo con attenzione la si- ...