Bambino morto a Modica: restano in carcere la mamma e il convivente (Di venerdì 21 agosto 2020) Il caso del Bambino morto in ospedale a Modica: restano in carcere la mamma e il convivente, oggi i funerali del piccolo. Svolta nel caso della morte del piccolo Evan, il Bambino di 21 mesi deceduto in ospedale a Modica il 17 agosto. Il gip del tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, ha convalidato i fermi … Leggi su viagginews

Castruccio64 : RT @Valenti17938768: Siate ribelli! Siate Donne Domine Regine Mettete al mondo il vostro bambino! Non diventate il sarcofago di un bambino… - Benedettapagot3 : @fattoquotidiano @marcotravaglio Mio Dio! Mi auguro che il medico legale sia all'altezza di questa situazione così… - maxeffe74 : Apprezzabili e condivisibili parole di @mimmo_ferretti, testé pronunciate, sul tema della tragedia di Caronia. Una… - People1917 : a mio fratello, e compagno e amico... il vero rivoluzionario, il guerrigliero comunista nero nella sua manifestazio… - MemorieUn : Evan era un bambino di 21 mesi, Originario di Rosolini, Nel Siracusano, morto lunedì nell'ospedale di Modica. -