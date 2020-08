Ant-Man and the Wasp contiene un divertente easter egg legato a David Tennant! (Di venerdì 21 agosto 2020) Il film Ant-Man and the Wasp, nei primi minuti, contiene un divertente easter egg che sembra essere legato a un'intervista rilasciata da David Tennant. Ant-Man and the Wasp continene un easter egg legato a un'intervista rilasciata da David Tennant prima delle riprese del sequel con protagonista l'attore Paul Rudd. La scoperta è stata compiuta dal sito Moviedetail, specializzato nell'andare alla ricerca di dettagli nascosti e curiosità nei lungometraggi. David Tennant, in un'intervista realizzata nel 2016 per il sito della Marvel, aveva sostenuto divertito che tra tutti gli Avengers sarebbe stato Ant-Man a piangere di più guardando il film Colpa delle stelle. In Ant-Man and Scott ... Leggi su movieplayer

