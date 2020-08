Traffico Roma del 20-08-2020 ore 18:00 (Di giovedì 20 agosto 2020) Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione rallentamenti per un incendio in via Collatina all’altezza di via Emilio Longoni nelle due direzioni conseguente chiusura di Villa Montanarini all’altezza di via petiti in via di Pietralata Traffico rallentato per un incidente avvenuto all’altezza di via Val Brembana lavori in corso a San Giovanni fino al prossimo 30 settembre cambiamenti per la circolazione è largo Brindisi via Taranto attenzione alla segnaletica sul posto fino al 7 dicembre la circolazione dei treni sulla linea C termina in anticipo da Pantano l’ultima corsa alle 20:30 da San Giovanni l’ultima parte alle 21 il servizio poi prosegue in superficie con due linee di bus navetta per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it tutto il prossimo ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 20-08-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Battisti (Fs): "Piano investimenti per sviluppo economia e turismo"

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - “Per contribuire a generare valore prevediamo un piano di investimenti in nuove infrastrutture, sia fisiche che digitali, in piena coerenza con gli indirizzi europei del Gr ...

Tunisia, cosa può fare l’Italia? La risposta di Oussama Shagheir (Ennahda)

La Tunisia ha bisogno dell'Europa e dell'Italia. Non si può guardare alla situazione nel Paese solo con la lente della sicurezza. Roma deve aiutare Tunisi a eliminare "lo stimolo" che muove l'immigraz ...

