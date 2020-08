Steve Bannon, ex stratega di Trump, arrestato per frode: «Truffava i finanziatori del muro Usa-Messico» (Di giovedì 20 agosto 2020) L’ex stratega e consulente di Donald Trump, Steve Bannon, è stato arrestato per frode nell’ambito della campagna di raccolta fondi online ”We Build The Wall” per racimolare denaro al fine di costruire il famoso muori di confine tra Usa e Messico. Stando a quanto si legge nell’atto di accusa depositato presso la corte federale di Manhattan Bannon e tre suoi soci «hanno truffato centinaia di migliaia di donatori» in una campagna che ha raccolto ben 25 milioni di dollari. LEGGI ANCHE >>> La bomba di Politico: «Steve Bannon ha incontrato Luigi Di Maio a Roma» Steve Bannon utilizzava i soldi per finanziare ... Leggi su giornalettismo

