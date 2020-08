Pirlo disegna la Juve: Dzeko, Locatelli e duttilità tattica. No alla cessione di Dybala (Di giovedì 20 agosto 2020) Andrea Pirlo inizia a pensare alla sua Juve a pochi giorni dall’inizio del ritiro dei bianconeri: ecco cosa ha in mente il tecnico Tra pochi giorni partirà ufficialmente la nuova avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Chi lo conosce bene assicura che il suo bagaglio di conoscenze calcistiche è tale da poterlo considerare pronto per una panchina di A. Poi però ci sarà la prova del campo e Andrea sa che passato e cognome non lo salveranno se i risultati non arriveranno: l’obiettivo è il decimo scudetto di fila, un traguardo personale al quale Agnelli tiene in modo particolare. Però la sintonia con il club è totale, anche sul mercato: il nuovo tecnico è consapevole del momento economico delicato, che non consente spese ... Leggi su calcionews24

MagicoMagicoEmi : RT @Sport_Mediaset: #Juve, #Pirlo ha le idee chiare: ecco chi resta e chi parte. Tra conferme e cessioni il nuovo tecnico bianconero disegn… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Juve, #Pirlo ha le idee chiare: ecco chi resta e chi parte. Tra conferme e cessioni il nuovo tecnico bianconero disegn… - Yuro_23 : RT @Sport_Mediaset: #Juve, #Pirlo ha le idee chiare: ecco chi resta e chi parte. Tra conferme e cessioni il nuovo tecnico bianconero disegn… - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Juve, #Pirlo ha le idee chiare: ecco chi resta e chi parte. Tra conferme e cessioni il nuovo tecnico bianconero disegn… - Sport_Mediaset : #Juve, #Pirlo ha le idee chiare: ecco chi resta e chi parte. Tra conferme e cessioni il nuovo tecnico bianconero di… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo disegna Pirlo disegna la Juve: Dzeko, Locatelli e duttilità tattica. No alla cessione di Dybala Calcio News 24 Pirlo disegna la Juve: Dzeko, Locatelli e duttilità tattica. No alla cessione di Dybala

Andrea Pirlo inizia a pensare alla sua Juve a pochi giorni dall’inizio del ritiro dei bianconeri: ecco cosa ha in mente il tecnico Tra pochi giorni partirà ufficialmente la nuova avventura di Andrea ...

Juve, rivoluzione in attacco: ecco tutti i nomi scelti da Pirlo

C’è una lista degli acquisti che prende corpo, summit dopo summit. C’è una lista dei giocatori da vendere, svendere o rescindere per poter foraggiare il mercato in entrata. Decide la dirigenza, alla J ...

Andrea Pirlo inizia a pensare alla sua Juve a pochi giorni dall’inizio del ritiro dei bianconeri: ecco cosa ha in mente il tecnico Tra pochi giorni partirà ufficialmente la nuova avventura di Andrea ...C’è una lista degli acquisti che prende corpo, summit dopo summit. C’è una lista dei giocatori da vendere, svendere o rescindere per poter foraggiare il mercato in entrata. Decide la dirigenza, alla J ...