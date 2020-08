Pensioni, anche a settembre pagamento anticipato (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – anche per il mese di settembre 2020, il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti Pensionistici, degli assegni, delle Pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e sarà distribuito su più giorni. Lo comunica l’Inps in una nota precisando che l’anticipo del pagamento delle Pensioni è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli ufficio postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il pagamento, precisa la nota, avverrà rispettando la turnazione alfabetica ... Leggi su quifinanza

