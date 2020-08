Ostuni: carabinieri, salvata la vita ad un uomo Nella notte in un villaggio turistico (Di giovedì 20 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel corso della notte, un uomo di 50 anni di Brindisi, dopo aver ingerito dei farmaci, ha palesato, in forma anonima, i propri intenti suicidari mediante una telefonata al numero di pronto intervento “112”. Gli operatori di turno alla Centrale Operativa dei carabinieri di Brindisi, mediante rapidi accertamenti tecnici, sono riusciti tempestivamente a localizzare il richiedente all’interno di un villaggio turistico di Ostuni e hanno immediatamente attivato e coordinato i servizi di emergenza, i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118, nonché una pattuglia della locale Stazione, che hanno soccorso l’uomo, successivamente trasportato, non in pericolo di vita, ... Leggi su noinotizie

«E' necessario rafforzare i controlli nel territorio di Ostuni». Alla luce dei recenti furti nelle abitazioni avvenuti soprattutto nelle zone di campagna della Città Bianca ed in altre aree della Vall ...

