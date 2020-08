Navalny potrebbe essere curato a Berlino, Merkel pronta a dargli asilo (Di giovedì 20 agosto 2020) Un aereo-ambulanza dovrebbe decollare dalla Germania per raggiungere la Russia con l'obiettivo di portare a Berlino l'oppositore Alexei Navalny. Angela Merkel ed Emmanuel Macron si sono detti 'pronti ... Leggi su tgcom24.mediaset

LaStampa : L'oppositore russo Aleksei Navalny sarebbe stato avvelenato con ossibutirrato di sodio, un potente psicodislettico ?? - formichenews : Perché il tea di #Navalny potrebbe avvelenare anche Putin ??L'analisi di Emanuele Rossi (@de_f_t) ??… - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Navalny potrebbe essere curato a Berlino, Merkel pronta a dargli asilo #AlexeiNavalny - DanadioG : Navalny potrebbe essere curato a Berlino, Merkel pronta a dargli asilo - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Navalny potrebbe essere curato a Berlino, Merkel pronta a dargli asilo #AlexeiNavalny -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny potrebbe

Alexei Navalny lotta per la propria vita. Il principale oppositore di Vladimir Putin si trova in coma, in terapia intensiva, per un sospetto avvelenamento. Il suo entourage sta cercando di farlo trasf ...Una tazza di the, come tutte le mattine, prima di salire sul volo Sibir 2614 da Tomsk a Mosca. Poi il malore improvviso in aereo, l'atterraggio di emergenza a Omsk e la corsa in ospedale. Un utente ha ...