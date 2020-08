Marco Bianchi fa una cagata su Instagram (Di giovedì 20 agosto 2020) Marco Bianchi Marco Bianchi nud0 per il sociale. Questa, almeno, era l’intenzione (?) del conduttore di Linea Verde Estate, che ha pensato bene (ma non benissimo!) di mostrarsi sui social nud0, seduto sul water, per incoraggiare il pubblico a parlare di feci senza alcun tipo di timore. “NON abbiate paura, non abbiate vergogna a parlare di CACCA!“ scrive il cuoco milanese in una delle sue stories su Instagram, con tanto di scatto hot a mettere in bella mostra il suo fisico in una delle posizioni più ‘abusate’ dall’essere umano, quella seduta sulla tazza del gabinetto. Se è vero che ognuno utilizza i propri social come meglio crede, è inaccettabile che un volto della TV di Stato (per giunta di Rai 1) si lasci andare a scivoloni del genere. E ... Leggi su davidemaggio

MarcoBianchiVib : Il #vibrafonista curioso #2 - con MARCO BIANCHI - MENUETTOit : Marco Bianchi... sgarro anch'io! - Enrico_Bianchi : RT @MarcoRizzoPC: Il referendum è “l’ultima spiaggia” per un M5S alla deriva. Invece di spiegare i temi del NO con rappresentanza, Costituz… - ivanburatti : @iamdavehumphrey (sponsored by Marco Bianchi?) - pairsonnalitesF : Marco Bianchi, il conduttore di Linea Verde e la FOTO sul water: “Una sera ho detto a mia moglie: 'sono omosessuale… -