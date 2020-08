Liverpool, Lovren sulla festa fatta coi tifosi: “Non avrei dovuto e non lo sapeva nessuno, ma…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Dejan Lovren ammette di aver fatto festa coi tifosi del Liverpool, infrangendo le restrizioni per il coronavirus. Il difensore croato, ex Reds e accasatosi ora allo Zenit, si è esposto ai microfoni di Sport 24 commentando i festeggiamenti col pubblico vietati ma ai quali lui non è stato in grado di rinunciare: “Lo sto dicendo per la prima volta. Non lo sapeva nessuno. Ho fatto qualcosa che nessuno sapeva prima di adesso. Molte persone, tifosi del Liverpool, dopo aver vinto la Premier League sono andati ad Anfield per festeggiare” “Ecco, tutti ci hanno detto che dovevamo rimanere a casa, che non potevamo andare con loro a festeggiare, ma io mi sono detto ‘la festa ... Leggi su sportface

