In rosso Tokyo (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Giornata “no” per la Borsa di Tokyo, in flessione dell’1,00% sul Nikkei 225; sulla stessa linea, giornata negativa per l’indice di Shenzhen, che archivia la seduta in calo dell’1,16%. Depresso Hong Kong (-1,96%); sulla stessa tendenza, pessimo Seul (-3,65%). Variazioni negative per Mumbai (-0,75%); come pure, negativo Sydney (-0,76%). Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato +0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 19 agosto si presenta piatta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,03%. Il rendimento per l’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,03%, mentre il rendimento del titolo di Stato ... Leggi su quifinanza

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Le Borse asiatiche chiudono in calo nel giorno in cui la Banca centrale cinese ha deciso di lasciare invariato per il quarto mese di fila il Loan prime rate (Lpr). La decisio ...

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Le Borse asiatiche chiudono in calo nel giorno in cui la Banca centrale cinese ha deciso di lasciare invariato per il quarto mese di fila il Loan prime rate (Lpr). La decisio ...