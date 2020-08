Il focolaio di Anguillara e il test per 200 persone (Di giovedì 20 agosto 2020) Un focolaio ad Anguillara generato da due ragazzi rientrati nella Capitale che hanno partecipato alle serate organizzate tra il 14 e il 15 agosto nel locale “Malaspina”, l’ex discoteca Hollywood porta al tracciamento di duecento persone. Spiega oggi il Messaggero che la Asl Roma 4 sta richiamando ai drive-in gli avventori ed è in corso l’indagine epidemiologica. I centralini della Asl sono stati presi d’assalto, le linee sono andate in tilt. Centinaia di mamme e papà hanno chiesto lumi ai medici di base e ai sindaci. Ieri le code al drive-in dell’ospedale Padre Pio erano interminabili. La Asl Rm4 ha dovuto diramare una nota in mattinata invitando all’autoisolamento chiunque abbia partecipato alle due serate al Malaspina di Anguillara. Potrebbero essere fino a ... Leggi su nextquotidiano

Coronavirus in Sardegna, da isola Covid-free al rischio «chiusura»: i contagi tra feste e vacanze

lei con una polmonite bilaterale e reduce da una festa al Circeo (altro possibile focolaio). Altri giovani, sempre provenienti dalla Sardegna, hanno trascorso Ferragosto con centinaia di coetanei ad ...

