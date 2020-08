Diletta Leotta: "Nessun flirt con Ibrahimovic" - (Di giovedì 20 agosto 2020) Biagio Carapezza Dopo giorni di indiscrezioni, Diletta Leotta rompe il silenzio e chiarisce sui rapporti con il calciatore svedese Alcuni giorni fa, il settimanale Chi aveva svelato una presunta relazione tra la conduttrice Diletta Leotta ed il centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dalla rivista, tra i due sarebbe nata una forte sintonia mentre erano entrambi impegnati, come testimonial, sul set di uno spot pubblicitario per una azienda sportiva. In seguito i due sono stati fotografati insieme, a Milano, a cena in un noto ristorante cittadino. Quindi pochi giorni fa, entrambi sono stati avvistati in Sardegna, più precisamente in Costa Smeralda. Si vocifera anche di una cena in compagnia di altri amici comuni in in locale di Porto Cervo ma non esistono ... Leggi su ilgiornale

