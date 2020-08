Coronavirus, 200 contagiati più di ieri. Due focolai in centri di accoglienza per immigrati (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma, 20 ago – Il quotidiano bollettino del ministero della Sanità sul Coronavirus fotografa un aumento dei contagi in Italia, a fronte comunque di un incremento dei tamponi effettuati e testati rispetto alla giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi rilevati sono 845, ieri erano stati 642. I tamponi effettuati oggi sono stati 77mila, circa 6mila più di ieri. Le regioni che hanno registrato un maggiore incremento sono Veneto (159 casi in più), Lombardia +154) e Lazio (+115). In calo invece i decessi: oggi 6, ieri erano stati 7. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono morte 35.418 persone. Gli attualmente positivi sono 16.014, con un aumento di 654 rispetto alla giornata di ieri. Mentre in terapia ... Leggi su ilprimatonazionale

