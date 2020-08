Bianchin-Scampoli conquistano il main draw di Baden (Di giovedì 20 agosto 2020) Baden, AUSTRIA,- Ha preso il via questa mattina la tappa 1 stella del World Tour in corso di svolgimento a Baden, Austria, che terminerà domenica 23 agosto. Subito una vittoria nel tabellone femminile ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Bianchin Scampoli

Zonalocale

Claudia Scampoli e Margherita Bianchin completano il tris azzurro nel tabellone principale del torneo 1 stella di Baden, andando ad aggiungersi a Menegatti/Orsi Toth e Windisch/Cottafava. Niente da fa ...Passo avanti per la doppia coppia azzurra impegnata nelle qualificazioni del torneo 1 Stella del World Tour in programma a Baden in Austria. Le due coppie italiane hanno ottenuto due successi al primo ...