Alexei Navalny, chi è l’antagonista di Putin ricoverato per avvelenamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Alexei Navalny, chi è l’oppositore russo “avvelenato” Avvocato, blogger, ma soprattutto oppositore politico. Alexei Navalny, 44 anni, è l’antagonista per eccellenza del presidente russo Vladimir Putin. Sposato con due figli. Attualmente è leader del partito Russia del Futuro, fondato da Boris Nemtsov nel 2011. In queste ore è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato. La sua portavoce Navalny ha spiegato che Alexei Navalny stava volando dalla Siberia verso Mosca e il suo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza quando si è sentito male. “Pensiamo che Alexei sia stato avvelenato ... Leggi su tpi

