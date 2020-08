Affitti da 4€ l’anno, concessioni regalate ed evasione: davvero le discoteche ora piangono miseria? (Di giovedì 20 agosto 2020) Affitti da 4€ l’anno, concessioni regalate ed evasione. piangono miseria ma i fatturati non tornano: oggi il sindacato nazionale dei locali da ballo parla di 4 miliardi di fatturato a rischio con almeno il 10% dei locali che da febbraio non ha mai riaperto. Peccato che lo stesso sindacato, sempre ad agosto, ma dell’anno scorso, parlasse di un miliardo di fatturato. Quando c’è da chiedere soldi allo Stato, il fatturato perso è di 4 miliardi, quando c’era da versare soldi allo Stato, il fatturato guadagnato era di un solo miliardo. Intanto è polemica sui giornali, e i soci in affari Briatore e Santanché accusano il “Governo di incapaci” di avere preso di mira i “discotecari”, ma per il Twiga, il loro lido a ... Leggi su limemagazine.eu

identit12 : Da ricordare che i proprietari non sono tutti Briatore e Santanche.. Affitti da 4€ l'anno, concessioni regalate ed… - segnaleorario : Affitti da 4€ l'anno, concessioni regalate ed evasione: davvero le discoteche ora piangono miseria? - SAntoniucci : Affitti da 4€ l'anno, concessioni regalate ed evasione: davvero le discoteche ora piangono miseria? - SimonePonzone : La matematica (non) è un'opinione. #discoteche #coronavirus #Briatore #Santanche #Covid_19 Affitti da 4€ l'anno,… - Lupo1960 : RT @Tarronip: Affitti da 4€ l'anno, concessioni regalate ed evasione: davvero le discoteche ora piangono miseria? -

Ultime Notizie dalla rete : Affitti l’anno Milano: affitti calmierati, Comune cerca partner per nuova agenzia locazione (2) Affaritaliani.it