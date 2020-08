“Viviana soffriva di paranoia e crisi mistica”. Si infittisce il giallo dopo il ritrovamento di un certificato medico (Di mercoledì 19 agosto 2020) Caronia, 19 ago – Si infittisce il giallo sulla morte della dj Viviana Parisi e la scomparsa di suo figlio Gioele a Caronia, in provincia di Messina, l’8 agosto. La donna è stata ritrovata senza vita sotto un traliccio dopo un incidente sull’autostrada Messina-Palermo e dopo essere stata vista allontanarsi dalla macchina con il figlio di 4 anni in braccio. Era sparita di casa il 3 agosto e ritrovata cadavere 5 giorni dopo. Intanto emerge un dato preoccupante: un certificato medico del 17 marzo scorso, rilasciato dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto – ritrovato nell’automobile della Parisi e sequestrato dalla Scientifica -, afferma che “Viviana soffriva di paranoia e ha avuto un ... Leggi su ilprimatonazionale

MediasetTgcom24 : Dj morta, certificato medico trovato in auto: Viviana soffriva di paranoia e crisi mistiche #vivianaparisi… - MonicaTedde : RT @ilgiornale: Il procuratore: 'Al momento della sparizione soffriva di un grave disagio psicologico'. In campo l'esercito - ilgiornale : Il procuratore: 'Al momento della sparizione soffriva di un grave disagio psicologico'. In campo l'esercito… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Dj morta, certificato medico trovato in auto: Viviana soffriva di paranoia e crisi mistiche #vivianaparisi https://t.… - bizcommunityit : Dj morta, certificato medico trovato in auto: 'Viviana soffriva di paranoia e crisi mistiche' -

Ultime Notizie dalla rete : “Viviana soffriva