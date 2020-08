Una vita per gli Agnelli. Elkann: "Resterà nella storia della Fiat" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Paolo Stefanato Il cordoglio delle istituzioni e dell'economia Mattarella: "Uomo di industria e di finanza" Cesare Romiti, l'ex amministratore delegato e presidente della Fiat scomparso lunedì notte a 97 anni, è stato salutato ieri con rispettosi messaggi di cordoglio del mondo delle istituzioni e dell'economia. A cominciare dal presidente Sergio Mattarella: «Scompare un importante protagonista di una impegnativa e controversa stagione delle relazioni industriali e del capitalismo italiano... recò al gruppo Fiat la sua esperienza di uomo della finanza, contribuendo a consolidarne la presenza nel settore auto e a diversificarne le attività». Grato il ricordo di John Elkann, presidente di Fca, l'ex Fiat (nella foto): ... Leggi su ilgiornale

