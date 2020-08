Tuchel: “Abbiamo meritato la vittoria” – VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto al termine del match vinto contro il Lipsia. Ecco le sue dichiarazioni Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto al termine del match vinto contro il Lipsia. Ecco le sue dichiarazioni: «Siamo stati migliori, abbiamo mostrato le nostre qualità e la maggior cattiveria agonistica. Avevamo fame di vincere, fame di difendere. Abbiamo giocato pronti a soffrire. Tutti hanno lavorato per tutti, la squadra ha fatto un grande sforzo. Abbiamo mantenuto il possesso nel primo tempo andando a recuperare palla molto alti. Era una semifinale di Champions contro un avversario difficile. Ma abbiamo fatto bene meritando la vittoria». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

