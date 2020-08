Samsung, ecco la lista degli smartphone che saranno aggiornati per ben tre anni: non ci sono solo i top di gamma (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tre generazioni di aggiornamenti Android garantiti. È questo l’annuncio di Samsung relativo ad una serie di propri smartphone, che potranno dunque beneficiare delle funzionalità più recenti anche dopo diverso tempo dall’arrivo sul mercato. Una notizia che certifica l’importanza ormai ricoperta dal supporto post vendita, su cui gli iPhone di Apple hanno costruito la loro fortuna in questi anni. L’azienda sudcoreana mira dunque a ripercorrere le orme dell’azienda di Cupertino in un panorama, quello del sistema operativo di Google, in cui gli aggiornamenti nel tempo rappresentano da sempre una delle criticità mai risolte. Ma non è tutto. Samsung ha infatti deciso di estendere questo supporto non solo agli smartphone (e ... Leggi su ilfattoquotidiano

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Samsung, ecco la lista degli smartphone che saranno aggiornati per ben tre anni: non ci sono solo i top di gamma https… - fattoquotidiano : Samsung, ecco la lista degli smartphone che saranno aggiornati per ben tre anni: non ci sono solo i top di gamma - IiIibetscrown : @aslkpoqw9 È un incanto e si mangia benissimo, ecco: - Notiziedi_it : Galaxy Note20, ecco il nuovo smartphone di punta di Samsung - pcexpander : Samsung, ecco tutti gli smartphone che riceveranno tre generazioni di aggiornamenti Android #pcexpander #cybernews… -