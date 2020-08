Rientro a scuola, Uecoop: in un’azienda su 2 lavoro flessibile per i genitori (Di mercoledì 19 agosto 2020) “In oltre la metà delle aziende (57%) si sta prevedendo di applicare smart working e riduzioni dell’orario di lavoro nel caso che le scuole italiane non riaprano completamente o lo facciano con orari e tempistiche diverse da zona a zona“: è quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione di imprese da nord a sud dell’Italia in riferimento alle ultime decisioni del Governo per il prossimo inizio dell’anno scolastico il 14 settembre “con la riapertura che potrebbe essere diversificata territorialmente, a seconda dell’andamento dell’indice Rt sui contagi. Si tratta di decisioni che – sottolinea Uecoop – incidono in maniera sostanziale sulla vita delle famiglie con i genitori che, soprattutto ... Leggi su meteoweb.eu

