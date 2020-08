Recensione Canon EOS RP: pieno formato a metà prezzo! (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ai giorni d’oggi il mondo mirrorless è uno spietato campo di battaglia in cui proliferano dispositivi di tutti i tipi pronti a scontrarsi a suon di schede tecniche. Il segmento Full Frame, in particolare, riesce leggi di più... Leggi su chimerarevo

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Canon

Fotografi Digitali

Google ha inviato una serie di richieste per l'approvazione del governo per sperimentare trasmissioni WiFi a 6GHz in diversi Stati degli USA: Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, ...La recensione La EOS-1D X Mark III è la nuova ammiraglia Canon per fotografia sportiva e naturalistica. Raffica infinita da 16 o 20 fps, doppio sistema AF allo stato dell'arte,... 18 AGO Samyang ...