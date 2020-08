Raiffeisen: l'utile semestrale cala, ma le riserve arrivano a 75 milioni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il presidente: «L'andamento dei ricavi e la severa disciplina dei costi hanno portato a un risultato convincente» Leggi su media.tio.ch

L'utile netto in calo è influenzato dalla formazione di riserve per rischi bancari generali. Concessi 1,9 milioni in crediti Covid-19 Primo semestre positivo per Raiffeisen, nonostante la crisi del co ..., nonostante la crisi del coronavirus: i ricavi netti complessivi del gruppo si attestano a 1,55 miliardi di franchi, in aumento del 2,2% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. L’utile netto è ...