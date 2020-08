Nunzio Moccia rompe il silenzio e toglie ogni dubbio su Eleonora Rocchini (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nunzio Moccia, dopo Oscar e la crisi, Eleonora ha scelto ancora una volta lui Nunzio Moccia ha scelto di rompere il silenzio e rilasciare le ultime dichiarazioni su quanto accaduto con Eleonora Rocchini. In questi giorni i due sono ritornati al centro della polemica a causa della relazione finita malissimo tra Eleonora e Oscar Branzani. Complici anche le ultime dichiarazioni della sorella di lui. Eleonora proprio la scorsa estate aveva concluso la relazione con Oscar, per poi avvicinarsi all’ex fidanzato di Dalila, sorella di Branzani. All’inizio avevano negato qualsiasi relazione, in realtà sono stati insieme, poi si sono lasciati. In questi giorni si era nuovamente avvicinata ... Leggi su kontrokultura

