Nintendo Switch "eclisserà" PlayStation 5 nel periodo natalizio secondo gli analisti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mancano ormai pochi mesi all'arrivo sul mercato delle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X. L'hype è, ovviamente, alle stelle, ma sarà sufficiente per garantire un lancio di successo?secondo un'analista giapponese della compagnia Ace Sec, le vendite delle console next-gen, specialmente quelle di PS5, al momento la più "amata" dal pubblico, saranno niente in confronto a Nintendo Switch. Per utilizzare le stesse parole degli analisti, le vendite di Switch "distruggeranno" PlayStation 5 nel periodo natalizio.Ace Sec è una compagnia giapponese, quindi non sappiamo se le previsioni della sua analista si riferivano solo al mercato giapponese, oppure in tutto il mondo, ma il messaggio ... Leggi su eurogamer

