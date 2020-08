Nba playoff: gara-1 Houston-Oklahoma 123-108 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

dchinellato : ICYMI Milwaukee doveva dominare. Ma a Orlando non l'ha detto nessuno. Su @Gazzetta_it vi racconto la storia del pri… - ansacalciosport : Nba: Doncic non basta a Dallas, i Los Angeles Clippers avanti. Ok Boston, Toronto e Denver. Un Mitchell da record n… - RSIsport : ?????? Bucks e Lakers sconfitti in gara-1 dei playoff NBA - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: #nba con #Harden capolavoro #Rockets. #Gallinari splendido non basta a #Oklahoma - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: #Lillard più fenomeno di #LeBron: ecco come #Portland ha stregato i #Lakers #Nba -

Ultime Notizie dalla rete : Nba playoff Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport Lakers e Bucks steccano gara-1

I playoff NBA non saranno così scontati. Nel secondo giorno di postseason le due migliori squadre della stagione (Lakers e Bucks) hanno perso la loro prima sfida di quest'anno. Nonostante la tripla do ...

Playoff NBA: LeBron James, l'esordio in maglia Lakers è da record. VIDEO

Alla sirena finale sono 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist: mai nessuno nella storia dei playoff NBA aveva concluso con un 20-15-15, una tripla doppia letteralmente mai vista prima ...

I playoff NBA non saranno così scontati. Nel secondo giorno di postseason le due migliori squadre della stagione (Lakers e Bucks) hanno perso la loro prima sfida di quest'anno. Nonostante la tripla do ...Alla sirena finale sono 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist: mai nessuno nella storia dei playoff NBA aveva concluso con un 20-15-15, una tripla doppia letteralmente mai vista prima ...