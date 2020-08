Moses: «Conte vuole che diamo il 110% in ogni partita» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Victor Moses ha parlato insieme a Christian Eriksen durante il podcast nerazzurro InterNews. Le sue parole Vicotr Moses ha parlato insieme a Christian Eriksen durante il podcast nerazzurro InterNews. Le sue parole. Conte – «È uno passionale, che prepara e gioca le partite prima. vuole che diamo il 110% in ogni partita. Poi vedete le sue reazioni durante le partite, insieme a quelle del suo staff. Vogliamo giocare e vincere per lui, ma alla fine vogliamo goderci il nostro calcio…». STATO FISICO – «Siamo stanchi, siamo andati a letto tardi… Ma la cosa più importante è esserci qualificati». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La rotta segnata da Antonio Conte porterà all'atteso porto d'approdo ... Poi un undici ormai collaudato le cui riserve di lusso sono Eriksen, Sanchez e Moses, una difesa tornata ai livelli di inizio ...

