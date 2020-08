L'Asl Bari assume tecnici radiologi,logopedisti e assistenti sociali: a breve la firma di 136 contratti (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'Asl Bari ha convocato le 136 figure professionali. tra tecnici di radiologia, logopedisti e assistenti sociali, in procinto di essere assunti dopo concorsin pubblici. In questi giorni, infatti, gli ... Leggi su baritoday

La Gazzetta del Mezzogiorno

Alle persone attualmente positive al coronavirus in Puglia vanno aggiunti altri 33 pazienti. Sono 370 in tutto. Gli ultimi casi emergono dall’analisi di 2694 tamponi. Dei 33 nuovi contagi, 7 si trovan ...Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 19 agosto 2020 in Puglia, sono sta ...